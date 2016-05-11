Призначення Ковальчука посилить реформаторський вектор в уряді - експерт

За його словами, призначення Ковальчука представником президента в Кабміні свідчить про намір посилити реформаторський вектор в роботі уряду. «Ідеї та пропозиції реформаторів потребують практичної реалізації. Тому Президент посилив реформатора-стратега Бальцеровича технократів-практиком Ковальчуком », - зазначив Вадим Карасьов.

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Також експерт зазначив, що Ковальчук має великий досвід політичної роботи. «Це призначення - не просто PR-хід, а серйозний намір досягти результату», - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні президент призначив другим своїм представником в Кабміні Віталія Ковальчука. Про те, що призначення відбудеться, напередодні Вадим Карасьов повідомив з посиланням на джерела на своїй сторінці в Фейсбук.