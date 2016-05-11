Ковальчук став представником Порошенка у Кабміні

Віталія Ковальчука призначено представником президента України у Кабінеті міністрів.

Відповідний указ Порошенка розміщено на сайті прес-служби глави держави. "Призначити Ковальчука Віталія Анатолійовича — першого заступника глави Адміністрації президента України — представником президента України у Кабінеті міністрів України", - йдеться у документі. Читайте такожГлава секретаріату спікера Ради претендує на посаду в "уряді Гройсмана" Читайте такожпризначив своїм представником в Кабінеті міністрів Ще одним співголовою групи буде екс-віце-прем'єр Словаччини Міклош, який одночасно керуватиме групою радників прем'єр-міністра України. Бальцерович запросив у групу Єжи Міллера (екс-глава МВС Польщі) і Мирослава Чеха (польський політик українського походження, екс-депутат Сейму, журналіст).

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