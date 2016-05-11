Клімкін розповів про певний прогрес на переговорах "нормандської четвірки"

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Клімкін заявив сьогодні у Берліні після переговорів.

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За словами Клімкіна, українська сторона запропонувала "триступеневий план", не підставі якого Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ розробить подальші пропозиції у питанні гарантування безпеки на Донбасі.

"Вчора у під час зустрічі заступників міністрів були представлені дуже детальні пропозиції щодо безпекового питання. Ці пропозиції стосуються координат, зон розведення, створення зон безпеки, яким чином просуватися далі в напрямку розмінування, яким чином примусити Росію та підтримуваних Росією бойовиків надати доступ місії ОБСЄ, щоб якимось чином контролювати ситуацію на Донбасі і, звичайно, ключове питання - моніторинг кордонів", - сказав міністр.