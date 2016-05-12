Патрульна поліція розпочала роботу у Сумах, на черзі - Слов’янськ та Маріуполь

Як повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, вже ввечері 25 патрулів вийдуть на перше чергування вулицями обласного центру.

У заході взяли участь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, глава Національної поліції України Хатія Деканоідзе, керівництво головного управління Національної поліції України в Сумській області, представники інших правоохоронних структур, а також очільники міста та області.

У новому патрулі нестимуть службу 70 жінок та 35 бійців АТО. Очолив Управління патрульної поліції міста Суми Андріян Горбачевський.

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"Наступна нова патрульна поліція запрацює вже найближчими днями у Слов’янську, Краматорську, Сєвєродонецьку, Лисичанську та Маріуполі", - йдеться у повідомленні.

Патрульна поліція у цих містах повинна запрацювати до червня.

У МВС нагадали, що патрульна поліція вже працює у Києві, Львові, Одесі, Харкові, Ужгороді, Мукачевому, Миколаєві, Луцьку, Хмельницькому, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Херсоні, Чернігові, Вінниці, Кременчузі, Черкасах, Полтаві, Тернополі, Житомирі, Борисполі, Чернівцях, Запоріжжі, Рівному і Кіровограді.