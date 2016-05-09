У Нацполіції назвали кількість затриманих в ході святкувань Дня перемоги

Національна поліція затримала близько 100 осіб під час святкувань Дня перемоги, повідомляє Громадське.tv з посиланням на заяву голови Нацполіції Хатії Деканоїдзе.

"За словами Деканоїдзе, 9 травня в Україні правопорядок охороняють 25 тисяч поліцейських. Зокрема, у Києві було задіяно 2,5 тисячі правоохоронців", - говориться у повідомленні.

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Раніше одеська поліція затримала 14 осіб під час заходів до Дня перемоги. Напередодні до Печерського райуправління Нацполіції у Києві привезли двоє осіб, що мали при собі заборонену символіку та провокаційні листівки.

Також, у Харкові вранці 9 травня під час покладання квітів до Меморіалу Слави сталися сутички. А внаслідок зіткнень біля пам’ятника Тудору у Львові поранили двох поліцейських.