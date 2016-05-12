Луценко заявив, що "юридичну освіту" здобув "на лаві засудженого"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду в парламенті питання щодо призначення його генеральним прокурором України.

"Я чудово розумію, що йду не до слави і не до легкої роботи", - зауважив Луценко.

Він додав, що йому "дуже неприємно", що через нього було внесено поправку до чинного закону.

"Я, безумовно, вважаю, що це не зовсім правильна практика, і ніколи б на це не пішов, якби зміг знайти людину, в яку повірив би президент, парламент і суспільство, що він може зламати нинішню неефективну і часто злочинну систему, і має більше бажання це зробити, ніж я", - сказав Луценко.

Крім того, в контексті необхідності юридичної освіти для генпрокурора, він звернувся до лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко зі словами про те, що її, як і його, "посадили професіонали з юридичною освітою".

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"Освіта - не запорука тому, що прокуратура буде працювати на закон і суспільство" - заявив Луценко і додав, що свою "юридичну" освіту він здобув "на лаві підозрюваного, на лаві засудженого".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, президент Петро Порошенко вніс до парламенту проект постанови про надання згоди на призначення Луценка генпрокурором.