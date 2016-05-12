Профільний комітет рекомендує Раді призначити Луценка генпрокурором

Профільний комітет рекомендуватиме Раді підтримати призначення генпрокурором голови фракції БПП Юрія Луценка. Про це з посиланням на знайомі із ситуацією джерела пише "Українська правда".

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Засідання комітету почалося близько 16 години. Профільний комітет почав розгляд звернення президента Петра Порошенка до ВР про надання дозволу на призначення Юрія Луценка Генеральним прокурором близько 16 години. Про це повідомив секретар комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко.

"Затверджуємо кандидата в Генпрокурори Ю.В. Луценко", - повідомив він.

13 членів комітету були за, 2 - проти.

Нагадаємо, сьогодні пополудні Рада підтримала зміни до законодавства, які дозволяють займати посаду генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.

Голова ВР підписав ці зміни близько 13:20, а вже о 14:10 стало відомо, що їх підтримав і Порошенко.

О 15:30 президент передав пропозицію про призначення Луценка керівником ГПУ. Тоді ж надрукували спецвипуск "Голосу України" із законопроектом під Луценка-генпрокурора.