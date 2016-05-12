Луценко назвав ГПУ "генеральним могильником" і пообіцяв відновити "продані і закриті" справи

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко заявив на засіданні парламенту.

За його словами, він приведе в генпрокуратуру нових людей з юридичною освітою, оскільки тільки таким шляхом можна змінити “генеральний могильник на справжнього адвоката держави і людей”.

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Він також наголошує, що збирається знайти в генпрокуратурі і чесних професіоналів, які там працюють і сьогодні, щоб об'єднати всіх в одну команду, котрі б служили “закону і людям, а не мамоні”.

Луценко заявляє, що збирається відновити слідство щодо “проданих і закритих справах минулої і сучасної влади України”.

Луценко також заявив, що “немає жодної помсти”. Він додав, що керується філософією, що “треба так обирати друзів, щоб їх не треба було садити в тюрму”.

“Я не маю списку в голові, кого маю посадити, я не маю жодної помсти...”, - наголосив Луценко. За його словами, в тому числі і до тих, хто свого часу посадив його за грати.

Він наголосив, що в своїй роботі сповідуватиме два принципи: “перше — той, хто вчинив злочин, має відповісти і мені байдуже колір його партійного білету, його безпартійність, місце народження, прізвище, національність і релігія — закон один для всіх, але не менш важливо, в роботі генпрокуратури не тільки каральна функція. Але й дуже важливо відстоювати права громадян від свавілля влади - поліції, прокурорів, суддів, чиновників. Тому я вважаю, що потрібно припинити практику перетворення правоохоронних органів в політичні проекти і бізнесхолдинги олігархів”.