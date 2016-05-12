Як Рада призначала Луценко-генпрокурора (фоторепортаж)
Україна 12 травня "блискавично" отримала нового генпрокурора в особі лідера фракції БПП в Раді Юрія Луценка.
Заради цього український парламент сьогодні вніс зміни до законодавства, що дозволяють призначити главою ГПУ людину без юридичної освіти. Президент України Петро Порошенко одразу ж підписав відповідний закон та вніс у Верховну Раду подання про призначення Луценка генпрокурором. Профільний парламентський комітет рекомендував призначити лідера фракції БПП на цю посаду, і вже на вечірньому пленарному засіданні парламент приступив до розгляду цього питання.
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Не обійшлося і без сутичок в Раді перед голосуванням. Нардепи від БПП заблокували парламентську трибуну щоб... не дати заблокувати трибуну депутатам від Радикальної партії Олега Ляшка.
Представити кандидатуру Луценка перед Радою Порошенко прийшов особисто.
Проте в кінцевому підсумку 264 нардепа "дали добро" на призначення Луценка генпрокурором. Порошенко одразу ж підписав призначення і тут же Рада позбавила Луценка депутатсткого мандата.