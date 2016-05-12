Ухвалений закон про ГПУ дає можливість дати хід понад тисячі справ проти "зрадників" України - Луценко
Новопризначений генеральний прокурор України Юрій Луценко наголошує, що ухвалений сьогодні Верховною Радою закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури дає можливість дати хід понад тисячі справ проти "зрадників" України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду в парламенті питання щодо призначення його генпрокурором.
"Ухвалений вами сьогодні закон дає можливість дати хід понад тисячі справ уже порушених в Генпрокуратурі проти тих, хто зрадив Україну на державних посадах в Криму, Донецьку та Луганську", - сказав Луценко і запевнив, що "обов'язково буду це робити, щоб це відбулося якомога швидше, не пізніше кінця цього року".
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Він також наголосив, що майно цих осіб на території України має бути арештоване і конфісковане.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№ 4645).
За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі.
Закон відкрив шлях голові фракції "Блок Петра Порошенка" Луценку стати генеральним прокурором.