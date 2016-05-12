Ухвалений закон про ГПУ дає можливість дати хід понад тисячі справ проти "зрадників" України - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час розгляду в парламенті питання щодо призначення його генпрокурором.

"Ухвалений вами сьогодні закон дає можливість дати хід понад тисячі справ уже порушених в Генпрокуратурі проти тих, хто зрадив Україну на державних посадах в Криму, Донецьку та Луганську", - сказав Луценко і запевнив, що "обов'язково буду це робити, щоб це відбулося якомога швидше, не пізніше кінця цього року".

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Він також наголосив, що майно цих осіб на території України має бути арештоване і конфісковане.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№ 4645).

За це рішення проголосували 258 народних депутатів із 372 зареєстрованих у сесійній залі.

Закон відкрив шлях голові фракції "Блок Петра Порошенка" Луценку стати генеральним прокурором.