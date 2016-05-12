Луценко попередив, що декілька днів після призначення від нього не буде повідомлень

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.

Він зазначив, що наскільки йому відомо, завтра президент Петро Порошенко представить його в ГПУ.

“Декілька перших днів не буде жодних інформаційних повідомлень, бо я хочу увійти в курс справи”, - зазначив Луценко.

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Він зауважив, що вже на сьогодні у нього є домовленості з "Реанімаційним пакетом реформ" про відновлення офісу цієї організації в ГПУ. За його словами, він також має домовленості з представництвом ФБР в Україні про “відновлення їхньої місії в ГПУ з метою покращення методів слідства і структурних реформ в органах прокуратури”.

Він повідомив, що хоче поспілкуватися із своїми заступниками, щоб зрозуміти стан справ, які розслідуються і в які терміни ці справи можуть бути передані до суду.

Луценко додав, що Леонардо да Вінчі малював одні очі в картині 12 років, а “в нас навіть немає 12 місяців на те, щоб надати суспільству результат”.

Він додав, що потрібно якнайскоріше завершувати розслідування справ з тим, щоб були результати, бо цього очікує суспільство.