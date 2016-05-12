"Не прокурор ані в душі, ані по життю": Луценко бачить себе у ГПУ лише на півтора року

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

«Я прийняв пропозицію Петра Олексійовича Порошенка про своє призначення і одразу сказав, що я розглядаю це як термін близько півтора року», - зазначив Луценко і додав, що він «ані в душі, ані по життю не прокурор».

За його словами, він зробить все, щоб «виконати завдання, яке ставить суспільство і президент, але - це півтора року».

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«За цей час я хочу, щоб нові обличчя під моїм захистом виросли і змогли сформувати достеменно новий європейський інститут», - наголосив новообраний генпрокурор.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а президент Петро Порошенко відразу ж підписав відповідний указ.