Луценко став новим генпрокурором України

Верховна Рада підтримала подання президента Петра Порошенка про призначення голови фракції БПП Юрія Луценка генеральним прокурором України. "За" це рішення проголосували 264 депутати.

Президент підписав рішення про призначення Луценка одразу після голосування.

За позбавлення Юрія Луценка депутатських повноважень проголосували 275 нардепів.

Тоді ж Луценко склав присягу члена Вищої ради юстиції.

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Нагадаємо, сьогодні пополудні Рада підтримала зміни до законодавста, які дозволяють займати посаду генпрокурора людині без юридичної освіти і унормовують реформу Генпрокуратури.

Голова ВР підписав ці зміни близько 13:20, а вже о 14:10 стало відомо, що їх підтримав і Петро Порошенко.

О 15:30 президент передав пропозицію про призначення Луценка керівником ГПУ. Тоді ж надрукували спецвипуск "Голосу України" із законопроектом під Луценка-генпрокурора.