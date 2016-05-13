Призначення Луценка супроводжувалося "цинічним переламуванням парламенту" - нардеп

Про це вона повідомила в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає ТСН.

"Перш за все мене засмутило, як приймався закон. Це було просто переламування парламенту, дуже цинічне. Більше того, таких порушень регламенту я вже давно не бачила. Ми за Гройсмана бачили майже все, але те, що відбувалося сьогодні, безпрецедентно", - сказала Сотник.

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За її словами, було проігноровано ініціативи народних депутатів. Сотник зазначила, що в регламенті записано, що альтернативний законопроект має розглядатися разом із основним законопроектом. Сотник каже, що вчора вони з іншим нардепом Єгором Соболєвим зареєстрували такий альтернативний законопроект, але його навіть не стали розглядати.

Також депутат від "Самопомочі" звернула увагу на те, що за Луценка віддали голоси лише 204 депутати від коаліції. Усі інші голоси від фракцій, які утворилися на "уламках" Партії регіонів.

Нагадаємо, у четвер, 12 травня, Верховна Рада підтримала призначення Луценка генпрокурором, а президент Петро Порошенко відразу ж підписав відповідний указ.