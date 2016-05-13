Єврокомісар про реформи в Україні: Київ доклав неймовірних зусиль, які принесли плоди

Про це йдеться у заяві Аврамопулоса за підсумками його візиту до України, повідомляє Представництво Євросоюзу в Україні.

Комісар ЄС з питань міграції та внутрішніх справ відзначив, що був дуже радий особисто привітати президента України Петра Порошенка, українську владу і народ з усіма реформами, які вони провели в рамках діалогу з візової лібералізації та загалом у рамках відносин з Євросоюзом. "Україна доклала неймовірних зусиль і вони принесли плоди", - заявив Аврамопулос.

Читайте такожБезвізовий режим між Україною та ЄС не передбачатиме права на роботу в Євросоюзі - єврокомісар

Як зазначив єврокомісар: "Питання боротьби з корупцією вирішується у пріоритетному порядку; такий підхід слід продовжувати і надалі. Наша пропозиція запропонувати можливість безвізових подорожей до ЄС для України є визнанням успішних реформ країни".

Тому у цьому зв'язку Аврамопулос наголосив, що важливо, аби Україна залишалася відданою ідеї продовження процесу реформ. "Україні потрібна велика робота у боротьбі проти корупції, повна відданість реформам прокуратури і судової системи. Євросоюз, своєю чергою, залишатиметься відданим ідеї продовжувати підтримувати Україну протягом усього цього процесу", - заявив Аврамопулос.