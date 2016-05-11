Журналіст анонсував позачергову зустріч глав МВС країн Євросоюзу щодо безвізового режиму з Україною

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Це засідання може відбутися 30 червня, зазначив журналіст.

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"Може відбутися екстрене засідання міністрів внутрішніх справ 30 червня, щоб завершити візову лібералізацію для України і Туреччини", - йдеться у його повідомленні.

there might be an extra JHA council on 30 June after #euco to finalize the visa lib process for #Ukraine & #Turkey — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 11, 2016

Нагадаємо, візова робоча група Європейської Ради 11 травня розгляне пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС щодо скасування віз для громадян України.