Журналіст анонсував позачергову зустріч глав МВС країн Євросоюзу щодо безвізового режиму з Україною

12:17, 11 травня 2016
Політика
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Глави МВС країн ЄС можуть провести позачергове засідання для того, щоб фіналізувати процес лібералізації безвізового режиму для України та Туреччини.

фото: УНИАН

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Це засідання може відбутися 30 червня, зазначив журналіст.

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"Може відбутися екстрене засідання міністрів внутрішніх справ 30 червня, щоб завершити візову лібералізацію для України і Туреччини", - йдеться у його повідомленні.

Нагадаємо, візова робоча група Європейської Ради 11 травня розгляне пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС щодо скасування віз для громадян України.

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