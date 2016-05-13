Суд переніс засідання у справі звільнення оператора лотерей "МСЛ" від антиросійських санкцій

Відповідне рішення ухвалила суддя Світлана Головчук в ході засідання у четвер у зв'язку з відсутністю документів, які стали підставою для прийняття рішення про включення компанії «МСЛ» в «санкційний список».

«Суд, порадившись на місці, ухвалив рішення повторно зобов'язати відповідача надати суду документи, на які міститься посилання у рішенні РНБО від 2 вересня 2015 року і розпорядження Кабміну від 12 серпня 2015 року №808, а також документи СБУ невідомо якого змісту... Ми оголошуємо перерву до 26 травня до 14.30», - сказала суддя.

Представник з боку Президента України Дмитро Гуцал, який був присутній на засіданні, повідомив, що Президент України Петро Порошенко не приймав власного рішення про внесення компанії до «санкційного списку», а тільки затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) відповідним указом. При цьому представник з боку РНБО на засідання не з'явився.

Як повідомив журналістам головний акціонер компанії «МСЛ» Маркос Шиапаніс, також присутній у ході засідання, звинувачення проти оператора лотерей є необґрунтованими і додав, що загострення ситуації навколо діяльності компанії «МСЛ» почалося ще в 2014 році.

«Ніяких не було підстав, щоб нас звинуватити з приводу спілкування з російською стороною, щоб нас поставили на санкції. Я думаю, що все це йде від наших конкурентів, які працюють в Україні», - сказав Шиапанис.

Як додала керівник юридичного управління «МСЛ» Марина Слободниченко, яка також була присутня в ході засідання, у зв'язку з застосуванням санкцій, станом на сьогодні всі рахунки компанії заблоковані, і, як наслідок, вона не може здійснювати відрахування в державний бюджет.

«На сьогоднішній день лотерейний ринок скорочується і щодо відрахувань до державного бюджету та взагалі за своїм статусом на території України», - сказала вона.

При цьому Слободниченко також зазначила безпідставність висунутих по відношенню до компанії «МСЛ» звинувачень і висловила сподівання щодо того, що в ході наступного засідання суд зможе прийняти остаточне рішення по цій справі.

«Ми дуже сподіваємося, що наступне судове засідання поставить крапку принаймні в питаннях правомірності введення санкцій щодо нашого оператора... Якщо відповіді не буде дано, то це тільки підтвердить той факт, що на сьогодні відсутні будь-які підстави і докази застосування до нас санкцій», - підсумувала вона.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України Петро Порошенко підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Санкції вводяться терміном на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму та агресії на Донбасі.