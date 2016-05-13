Порошенко представив генпрокурора Луценка колективу ГПУ
Президент Петро Порошенко представив нового генерального прокурора Юрія Луценка колективу Генеральної прокуратури України (ГПУ).
Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії представлення також були присутні голова Верховної Ради Андрій Парубій, прем’єр-міністр Володимир Гройсман та керівники силових відомств.
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«Сьогодні маю честь представити нового генпрокурора України Юрія Віталійовича Луценка», - заявив Петро Порошенко.
Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада надала згоду на призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора. За відповідну постанову проголосували 264 народних депутата із 350 зареєстрованих у сесійній залі.
Президент, який був присутній на засіданні Верховнох Ради, одразу ж у сесійній залі підписав указ про призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора.