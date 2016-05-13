Порошенко представив генпрокурора Луценка колективу ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії представлення також були присутні голова Верховної Ради Андрій Парубій, прем’єр-міністр Володимир Гройсман та керівники силових відомств.

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«Сьогодні маю честь представити нового генпрокурора України Юрія Віталійовича Луценка», - заявив Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада надала згоду на призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора. За відповідну постанову проголосували 264 народних депутата із 350 зареєстрованих у сесійній залі.

Президент, який був присутній на засіданні Верховнох Ради, одразу ж у сесійній залі підписав указ про призначення Юрія Луценка на посаду генпрокурора.