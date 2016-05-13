Луценко: Спочатку довіра суспільства до ГПУ, потім - підвищення зарплат

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у ГПУ після представлення на посаді.

«Я так само як і президент України, хотів би говорити про підвищення зарплат, але я повністю поділяю точку зору глави держави – спочатку ми маємо дати результат країні, отримати довіру в суспільстві, і тільки в результаті цього ми можемо збільшувати заробітну плату, яка дійсно потребує збільшення», - сказав Луценко.

Читайте такожПорошенко: Весь світ стежить за тим, що відбуватиметься в ГПУ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час представлення Луценка колективу Генпрокуратури президент України Петро Порошенко висловив думку, що зарплати у реформованій прокуратурі мають бути не нижчими, ніж у Національному антикорупційному бюро України.

Детективи НАБУ отримують в середньому 32-34 тис. грн зарплати. Зарплата голови НАБУ становить 60 тис. грн.