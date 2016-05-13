Порошенко заявляє, що наразі кілька політсил не готові дати "зелене світло" судовій реформі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час представлення нового генерального прокурора Юрія Луценка колективу Генпрокуратури.

Порошенко нагадав, що на початку лютого законопроект про зміни до Конституції в частині правосуддя пройшов перше читання.

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«Попри те, що він готувався з широким залученням експертів, був схвалений Радою Європи, ОБСЄ, Венеціанською комісією, ЄС, нашими партнерами із США, поки ще кілька політичних сил наразі не готові давати «зелене світло» цій реформі. Впевнений, що керуються вони не інтересами України», - підкреслив президент.

«В пошуках ідеального проекту реформи реальною є загроза глибоко ешелонованої консервації того жахіття, яке ми зараз бачимо в системі (судоустрою – УНІАН)», - заявив Порошенко.