Україна і Туреччина посилять спільні дії у Чорному морі

Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Степана Полторака з міністром національної оборони Туреччини Ісметом Йилмазом сьогодні у Києві, інформують у прес-службі українського оборонного відомства.

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«Міністрами оборони України та Туреччини запропоновано розробити спільний план дій щодо подальшого співробітництва в оборонній сфері з питань військово-технічного співробітництва, логістичного забезпечення, підготовки особового складу, військово-промислового комплексу, а також посилення співробітництва щодо спільних дій у басейні Чорного моря», - йдеться в повідомленні.

«Відповідні документи стосовно реалізації заходів очільники оборонних відомств домовилися підписати при наступній зустрічі», - додали у прес-службі Міноборони.