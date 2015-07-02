Україна зможе відновити повітряний контроль над акваторією Чорного моря - Міноборони

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання 11-ї Асамблеї громадської ліги Україна-НАТО.

Заступник міністра оборони, говорячи про ратифіковані вчора Верховною Радою дві угоди з НАТО про співпрацю, зазначив, що одна з цих угод передбачає можливості використання трастового фонду в галузі командування, контролю та комунікацій.

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"Одна з частин проектів у галузі командування і контролю - це проект посилення безпеки повітряного руху. Йдеться про контроль повітряної обстановки, в тому числі над акваторією у Чорному морі, який ми втратили з окупацією Криму", - сказав Долгов.

У цьому зв'язку він наголосив, що "частково втрачені можливості, в тому числі Військово-морських сил, будуть чи можуть бути компенсовані за рахунок цього проекту".