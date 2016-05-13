Заступник Стеця виправдовується: каже, що вона проти закриття "Миротворця"

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Я проти закриття проекту "Миротворець". Завжди до ситуації зі списком журналістів вважала його корисним та ефективним для України", - зазначила Попова.

За її словами, єдине, що вона "в них просила останні 3 дні, - прибрати списки журналістів, тому що це шкодить інтересам України".

Нагадаємо, раніше в п'ятницю на сайті "Миротворець" з'явилося повідомлення про закриття сайту через реакцію, яку викликала публікація на ньому списку журналістів, акредитованих бойовиками "ДНР".

Автори сайту зазначили, що "непросте рішення" прийняли, беручи до уваги вимогу уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської, "а також вічно занепокоєного та стурбованого Євросоюзу, а також антиукраїнськи налаштованих журналістів України на чолі з заступником міністра інформаційної політики Т.Поповою".

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