Сайт "Миротворець", який злив дані акредитованих у "ДНР" журналістів, заявив про закриття

Про це йдеться в повідомленні на сайті центру «Миротворець».

"Враховуючи реакцію, що її викликала публікація списку журналістів, акредитованих терористичною організацією "ДНР", вимогами уповноваженого з прав людини В.Лутковської, а також весь час стурбованого і занепокоєного Євросоюзу, а також антиукраїнськи налаштованих журналістів України на чолі із заступником міністра інформаційної політики України Т.Поповою, Центр "Миротворець" прийняв непросте рішення про закриття сайту", - стверджується на сайті центру "Миротворець".

Як наголошується у повідомленні, наразі співробітники центру проводять архівування всієї наявної інформації, яку пізніше буде викладено у відкритий доступ, аби будь-хто мав можливість завантажити і розгорнути локально на своєму комп'ютері.

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"Ми дякуємо силовим відомствам України за те, що вони користувалися нашою системою виявлення проросійських бойовиків, російських шпигунів, тим самим оберігаючи наш мир і спокій, а також усіх, хто заради суспільного блага присилав нам інформацію про сепаратистів, терористів, найманців та інших військових злочинців. Дякуємо за те, що ви були з нами, і всією душею вболівали за Україну", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, обурення представників журналістської спільноти викликала публікація 10 травня на сайті "Миротворець" даних українських та іноземних працівників ЗМІ, які отримували акредитацію в так званій "ДНР" в період 2014-2016 років. Крім імен журналістів, оприлюднені їхні телефонні номери, електронна пошта і період перебування на окупованих територіях.