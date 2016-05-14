Порошенко розповів, як біля ВР патрульні оштрафували міністра
15:30, 14 травня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко розповів, як патрульні поліцейські "оштрафували міністра біля Верховної Ради".
Поліцейські оштрафували міністра / УНИАН
Відповідний запис президент зробив у своєму Twitter.
"Нещодавно в Києві трапилася історія, яка ще три роки назад здавалась б фантастикою. Біля ВР патрульні оштрафували міністра", - написав він.
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Варто зазначити, що Президент не вказав, про якого саме міністра йде мова.
Нещодавно в Києві трапилася історія, яка ще три роки назад здавалась б фантастикою. Біля ВР патрульні оштрафували міністра— Петро Порошенко (@poroshenko) May 14, 2016
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