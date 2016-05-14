Порошенко розповів, як біля ВР патрульні оштрафували міністра

Відповідний запис президент зробив у своєму Twitter.

"Нещодавно в Києві трапилася історія, яка ще три роки назад здавалась б фантастикою. Біля ВР патрульні оштрафували міністра", - написав він.

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Варто зазначити, що Президент не вказав, про якого саме міністра йде мова.