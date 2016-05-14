Порошенко розповів, як біля ВР патрульні оштрафували міністра

15:30, 14 травня 2016
Політика
2320 0

Президент України Петро Порошенко розповів, як патрульні поліцейські "оштрафували міністра біля Верховної Ради".

патрульная полиция / УНИАН

Відповідний запис президент зробив у своєму Twitter.

"Нещодавно в Києві трапилася історія, яка ще три роки назад здавалась б фантастикою. Біля ВР патрульні оштрафували міністра", - написав він.

Читайте такожВ Одесі затримали суддю, який керував автомобілем у нетверезому стані

Варто зазначити, що Президент не вказав, про якого саме міністра йде мова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter