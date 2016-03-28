У центрі Львова поліцейські затримали журналіста з використаним гранатометом

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова, екіпаж патрульних на вулиці Валовій затримав чоловіка, який пройшов біля правоохоронців несучи в руках маскувальну сітку та предмет схожий на схожий реактивний протитанковий гранатомет РПГ-18 «Муха». Коли його зупинили патрульні, 57-річний чоловік представився журналістом інтернет-видання. Повідомив, що використаний гранатомет йому передали бійці. Для з'ясування обставин предмет вилучено, чоловіка було доставлено до Галицького відділу поліції.

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Як уточнили у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, у чоловіка вилучили використаний тубус від РПГ, який скеровано на експертизу. Чоловік дійсно виявився журналістом одного з видань Львова. Він заявив працівникам поліції, що використаний РПГ йому передали волонтери, щоб показувати на виставках. Однак, відмовився коментувати те, що він демонстративно відкрито ніс центром міста зброю, яка могла сприйматися перехожими, як бойова.

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Всі обставини інциденту – розслідуються.

Як повідомляв УНІАН, у Львові невідомі двічі обстріляли будинок міського голови Львова Андрія Садового – 25 липня та 26 грудня 2014 року з гранатомету «Муха».

Довідка УНІАН. РПГ-18 «Муха» - ручний реактивний протитанковий гранатомет одноразового використання. Призначений для боротьби з танками, БМП, самохідними артилерійськими установками та іншими броньованими об'єктами противника, а також може бути використаний для знищення живої сили ворога, що знаходиться в легких укриттях і спорудах міського типу.