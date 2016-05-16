Росія хоче створити окремий військовий підрозділ з кримських татар - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу "Крим і кримські татари: наслідки депортації 1944 року та загрози окупації 2014 року. Роль України і міжнародної спільноти у захисті невід’ємних прав кримськотатарського народу".

"Для того, щоб зламати народ, протистояти його неприйняттю російської окупації, вони (російська окупаційна влада - УНІАН) здійснюють деякі специфічні заходи, які вже реалізували на Кавказі. Вони намагаються відбирати наших молодих хлопців, юнаків, і спрямовують їх до своїх спеціальних навчальних закладів, де хочуть їх підготувати такими, щоб потім (вони) виступали проти свого народу", - зазначив Чубаров.

Читайте такожЧубаров очікує, що кримська автономія в Конституції буде ґрунтуватися на праві кримських татар на самовизначення

У цьому зв'язку голова Меджлісу повідомив: "Ми маємо дані, що вже 14 молодих людей було відібрано для навчання у вищих закладах ФСБ".

За словами Чубарова, відібраних юнаків спрямовують у заклади на території материкової Росії.

"Окупаційна влада для того, щоб якимсь чином обманути батьків, які не хочуть віддавати своїх дітей в російську армію, а це є примусово в окупованому Криму, вони планують реалізацію ідеї щодо створення окремого кримськотатарського козачого військового підрозділу", - заявив лідер Меджлісу.