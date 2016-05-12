Порошенко назвав катастрофічною ситуацію в Криму

Про це він заявив під час зустрічі з Комісаром ЄС з питань міграції, внутрішніх справ та громадянства Дімітрісом Аврамопулосом, передає прес-служба глави держави.

"Ситуація з правами українців, в тому числі кримських татар, є катастрофічною", - підкреслив глава держави.

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Він додав, що у такій ситуації санкції ЄС проти Росії за дії в Криму мають бути не лише продовжені, але й суттєво посилені.

Також, Петро Порошенко привітав схвалення Європейським Парламентом Резолюції щодо ситуації з дотриманням прав кримських татар в окупованому Криму.