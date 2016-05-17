Україна й Туреччина підписали план військового співробітництва

План містить практичні кроки, спрямовані на нарощування оперативних спроможностей Збройних Сил України, повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"Зазначений документ підготовлено з метою практичної реалізації домовленостей, досягнутих під час зустрічі начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України та начальника Генерального штабу Збройних Сил Турецької Республіки у лютому 2016 року", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що Імплементаційний план визначає напрямки та сфери військового співробітництва між збройними силами двох держав до 2020 року. Зокрема, мова йде про реформування та оборонне планування, військову освіту та підготовку військ, консультативно-дорадчу допомогу, співпрацю між видами збройних сил.

"Саме реалізація практичних заходів співробітництва у військовій сфері дозволить з одного боку зміцнити зв’язки з нашим південним сусідом, а з іншого – спрямувати зусилля на досягнення кінцевої мети – готовності ЗС України до членства в НАТО в 2020 році", - наголосили в Генштабі.

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Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів зустріч із міністром національної оборони Турецької Республіки паном Ісметом Їлмазом. Сторони обговорили перспективи поглиблення двостороннього співробітництва країн, зокрема у військо-технічних та торгівельних сферах.