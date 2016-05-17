Експерт розповів, коли в Росії почне слабшати ефект кремлівської пропаганди

Про це в інтерв'ю УНІАН сказав російський історик, доктор історичних наук, професор Валерій Соловей.

Читайте такожПостпред України при ООН звинуватив РФ у тероризмі та пропаганді "русского мира"

«У Росії для людей, які цікавляться політикою, не секрет, де знаходиться мозковий центр, в тому числі й що стосується пропаганди. Це адміністрація президента РФ. Всі знають, хто є головним куратором російських ЗМІ – це пан Громов, заступник голови АП Росії. В його колі і виробляються ці визначення. Вони про себе кажуть так: «ми займаємося виробленням смислів». Ці смисли потім запускаються у мас-медіа, які, отримуючи такі вказівки, діють, виходячи зі свого професіоналізму, спритності і гнучкості», - сказав Соловей, відповідаючи на запитання, де розміщений мозковий центр російської пропаганди, який видає визначення, що використовуються в російських ЗМІ стосовно України: «радикали», «карателі», «хунта», «силовики» або «братський народ».

За його словами, ця система працює дуже успішно, судячи з того впливу, який вона справляє на розум, серця і душі росіян.

«Тим не менше, жодна пропагандистська машина не може бути успішною нескінченно довго. І тим більше, якщо вона стикається з тим, що реальність дедалі більше розходиться з пропагандою. Вже наприкінці минулого року пропаганда досягла власних меж, а зараз її вплив починає слабшати», - переконаний Соловей.

Він підкреслив, що такий вплив завдав «дуже серйозної травми, і борозна в масовому головному мозку росіян залишена дуже глибока, але людей перестали цікавити пропагандистські сюжети у зовнішній політиці».

За словами історика, всі опитування показують, що росіян "дедалі більше цікавить внутрішня проблематика, їх пригнічує, що внутрішні теми обмежуються якимись кумедними повідомленнями, тобто, продовжує діяти установка – говоріть про зовнішню політику і розважайте людей. Це починає дратувати. Чітким показником вичерпання ефекту пропаганди є опитування Левада-Центру, які свідчать: популярність Путіна повернулася до докримського рівня. А ще важливіше те, що половина громадян Росії вважає Путіна відповідальним за корупцію, за розгул корупції в країні. Це означає, що альтернативна опозиційна пропаганда - всі ці повідомлення про офшори, про корупцію в російській еліті - досягають свого ефекту".

Читайте такожНа судовому засіданні у справі Савченко побачили автора фейкового сюжету про "розп'ятого хлопчика"

«Поки що офіційна машина має абсолютну перевагу. Але я думаю, що вона почне розсипатися наприкінці цього року – початку 2017-го. Ми побачимо, як люди, навіть перебуваючи в травматичному стані, перестануть вірити офіційній пропаганді. А згодом ми побачимо, що протягом декількох днів ця полуда впаде. Для того, щоб розвалилася створена пропагандою ілюзія, багато часу не потрібно», - переконаний Соловей.

Він вважає, що російська пропаганда не може повернутися до внутрішньої політики, оскільки ситуація усередині країни вкрай несприятлива.

«Краще говорити про успіхи, але похвалитися у внутрішній політиці абсолютно нічим. Немає жодних симптомів поліпшення, ситуація лише погіршується. Тому залишаються дві основні теми: розважання суспільства і зовнішня політика. Це про те, як весь світ поважає Росію, боїться, як наші «нічні вовки» курсують просторами європейських міст і всюди покладають вінки, яке в нас чудове керівництво і найкраща в світі армія», - зазначив Соловей.

Повну версію інтерв'ю читайте на сайті УНІАН.