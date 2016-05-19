Безсмертний: Вибори можуть спровокувати загострення конфлікту на Донбасі

Про це він заявив в інтерв'ю nv.ua.

"Коли ти маєш справу з війною, то повинен робити все, щоб жертв не було. Вибори будуть фактором-провокацією для загострення конфлікту. Я категорично проти будь-яких дій, які призведуть до загострення, тому що це принесе жертви. Це війна. Це не той випадок, коли учасники судового процесу можуть дозволити собі грати у вибори", - зазначив Безсмертний.

За його словами, стартом для того, щоб почати говорити про можливість проведення виборів, мають бути дві речі: вирішення проблеми безпеки і відповідне інформаційне поле.

"Ми ж сьогодні дуже далеко навіть від початку простого діалогу про вибори", - підкреслив він.

За словами Безсмертного, війна в третьому тисячолітті — це конфлікт, який базується на певних правилах, і з 1946 року світ, намагаючись не допускати ескалації конфліктів, через ООН, ОБСЄ і Євросоюз прийняв цілий комплекс документів, які працюють, коли відбуваються події, іменовані війною.

"Потрібно шукати відповідь, базуючись на принципах прав людини. Що може стати таким документом? Я вважаю, що це [може] Статут територіальних громад анексованих територій. Не виключаючи Крим. Такі документи [в історії] приймалися. Іншого варіанту виходу з конфлікту я не бачу", - вважає Безсмертний.

Раніше Безсмертний заявляв, що зараз йде російсько-українська війна, і в нашій країні колосальна кількість колаборантів, які перейшли на бік ворога.

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