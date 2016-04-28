Безсмертний про статус ОРДО/ОРЛО: невизначеність блокує розвиток ситуації на Донбасі

Про це заявив Роман Безсмертний, представник України у контактній групі, передає "ЄвроПравда".

"І якби Київ раніше визнав саме такий статус конфлікту, то прояснилося б багато іншого. Ми би розуміли, хто такі військовополонені, хто такі колаборанти, могли б говорити про процедуру повернення у громадянство", - зазначив він.

На його думку, невизначеність одночасно і допомагає, і заважає розв’язанню ситуації в Україні.

"З одного боку, невизначений статус дозволяє не обмежуватися рамками Женевських конвенцій, де дуже чітко виписаний статус таких осіб. І це може допомогти, якщо сторони налаштовані позитивно щодо перспективи. Але водночас ця невизначеність блокує розвиток ситуації", - наголосив Безсмертний.

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Крім того, цю територію називають то окупованою, то територією з невизначеним статусом; називають одних і тих самих людей то незаконно утримуваними особами, то військовополоненими, то заручниками.

"Я вважаю, що термін "гібридна війна", який постійно звучить, абсолютно не відповідає реаліям. Насправді йде війна. Війна між двома державами", - розповів політик, додавши, що з цього треба було стартувати, вводити воєнний стан ще на початку.

"А сьогодні про це можна говорити що завгодно, але вже запізно, поїзд пішов. Також є проблема через участь у Мінському процесі Російської Федерації як сторони конфлікту з невизначеним статусом", - підсумував Безсмертний.

Раніше Безсмертний заявляв, що навіть в умовах вирішення питань, пов'язаних з безпекою, поки фінансування виборів на окупованих територіях є неможливим.