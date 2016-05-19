Нардепи перейменували Дніпродзержинськ

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 народних депутатів із 344 зареєстрованих у сесійній залі.

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Як сказав один з авторів проекту постанови, народний депутат від "Народного фронту" Микола Федорук, у постанові йдеться про перейменування 9 районів, 6 міст та 284 сіл і селищ.

Так, окрім Дніпродзержинська було перейменовано і місто Артемове Дзержинської міської ради - на місто Залізне (Донецька область); місто Ульяновка Ульяновського району на місто Благовіщенське (Кіровоградська область); місто Комсомольськ на місто Горішні Плавні (Полтавська область); місто Кузнецовськ на місто Вараш (Рівненська область); місто Цюрупинськ Цюрупинського району на місто Олешки (Херсонська область).

У Дніпропетровській області Дніпропетровський район перейменовується на Дніпровський район; у Донецькій області Краснолиманський район - на Лиманський район; Першотравневий район - на Мангушський район; у Житомирській області Червоноармійський район - на Пулинський район; у Кіровоградській області Ульяновський район - на Благовіщенський район; у Миколаївській області Жовтневий район - на Вітовський район.

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Крім того, в Одеській області Красноокнянський район перейменовується на Окнянський район, а Фрунзівський район - на Захарівський район; у Херсонській області Цюрупинський район - на Олешківський.

Також у постанові йдеться про перейменування населених пунктів у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування.

Крім того, проголосувавши за проект постанови №4691, парламент в рамках декомунізації перейменував смт Брагинівка Дніпропетровської області на Залізничне, а також ще 11 сіл у 9 областях.