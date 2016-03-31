Мукачівська міськрада підтримала перейменування Мукачевого на Мукачево

Перейменування міста Мукачеве на Мукачево підтримала більшість депутатів міської ради.

Депутати затвердили обґрунтування перейменування міста Мукачеве Закарпатської області на Мукачево, повідомляє mukachevo.net. Читайте такожВерховна Рада перейменувала Іллічівськ, Артемівськ та Дзержинськ Депутати порушать клопотання перед Закарпатською обласною радою щодо внесення подання до Верховної Ради про перейменування міста Мукачеве Закарпатської області на Мукачево.

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