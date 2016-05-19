ВР розгляне введення для радіостанцій 25-35% квот на українські пісні

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував 231 із 336 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

При першому голосуванні за включення проголосувало лише 203 (за необхідних 226 — УНІАН) народних депутатів.

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В цей час народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Валерій Карпунцов, звертаючись до своїх колег, голосно сказав: “В нас є коаліція чи ні? Голосуйте”.

Пізніше рішення було ухвалено, і законопроект було включено до порядку денного роботи ВР.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що необхідно порадитись з фракціями і групами щодо можливості вже сьогодні розглянути даний законопроект в першому читанні.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики рекомендував депутатам прийняти в першому читанні законопроект про введення квот для пісень українською мовою на радіо.

Даним законопроектом передбачено, що радіоорганізації мають забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) державною мовою не менш як 35% від загального часу звучання пісень, поширених протягом доби.

При цьому передбачено, що ця норма впроваджуватиметься поетапно - під час першого року з моменту набуття чинності закону квота становитиме 25%, протягом другого року - 30%, а з третього року - 35%.

Крім того, законопроектом передбачено, що за невиконання цих вимог радіоорганізації сплачуватимуть штраф у розмірі 3% загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої на відповідну програму.