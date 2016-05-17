Член журі Данії пояснила ситуацію зі своїми помилковими балами для Джамали на Євробаченні

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Хейк стверджує, що не зрозуміла системи голосування і що її помилка ніяк не вплинула на кінцевий результат.

Читайте такожЄвробачення-2016: У російському журі пояснили, чому поставили нуль Джамалі (відео)

"Не буду пояснювати, що я не зрозуміла системи голосування. Я засмучена. Отримала підтвердження від Датського радіо, що моя помилка не впливає на порядок пісень. Європейська мовна спілка підтвердив, що результат був таким само, незалежно від моїх балів", - пояснила ситуацію член датського журі.

Раніше одна з членів журі "Євробачення-2016" від Данії Хільда Хейк заявила, що помилилася, віддавши високий бал Україні замість Австралії. За словами Хейк, вона переплутала систему оцінювання і дала Джамалі 12 балів, які хотіла віддати австралійській виконавиці. При цьому Україні Хейк не збиралася давати жодного балу. Помилку Хейк усвідомила лише наступного дня.

Нагадаємо, багато хто з російських ЗМІ написав, що йдеться про позицію всього журі Данії, а не однієї представниці. Водночас деякі називали Хейк головою журі, хоча вона була його рядовим членом.

Читайте такожЗа старої системи голосування на Євробаченні-2016 перемогла б Австралія

За даними сайту eurovisionworld.com, якщо, теоретично, перерахувати голоси членів журі Данії, тобто відняти бали датського журі всім країнам, які їх отримали, і розподілити вже в правильному порядку, то Україна набирає в результаті 522 бали (замість 534, які офіційно визнані переможними), Австралія - 513 (511), Росія - 494 (491).

Зазначимо, що такої помилки припустилася лише один член журі з п'яти. Інші чотири поставили Джамалі хороші бали, що і забезпечило високий результат. Нагадаємо, що Україна за результатами голосування датського журі отримала 12 балів, Австралія - 10.