Рада відмовилася віднести Калинівку Вінницької області до міст облзначення

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосував лише 191 народний депутат при мінімально необхідних 226 (всього в залі було зареєстровано 329 депутатів).

Під час обговорення депутат Анатолій Матвієнко (фракція "Блоку Петра Порошенка") зазначив, що, відповідно до законодавства, місто обласного значення має мати 50 тисяч мешканців, а в Калинівці лише 19 тисяч. За його словами, необхідний зважений підхід у вирішенні таких питань.

Відповідно до закону «Про добровільне об'єднання територіальних громад» Калинівська міська та Дружелюбівська сільська ради рішеннями від 25 серпня 2015 року об'єдналися в Калинівську міську територіальну громаду з адміністративним центром у Калинівці. До складу громади включено села Дружелюбівка, Прилуцьке, Рівнинне та селище Калинівка Друга.

В пояснювальній записці до проекту постанови зазначалося, що віднесення Калинівки до міст обласного значення "сприятиме збільшенню надходження до міського бюджету, значно покращиться інвестиційний клімат, що в свою чергу сприятиме розширенню діючих та будівництву нових потужностей в харчовій та переробній промисловості".

Нагадаємо, у січні цього року ВР віднесла до категорії міст обласного значення Біляївку Одеської області, у якій проживає менше 12 тисяч мешканців.

За офіційними даними, в Україні існують навіть три міста обласного значення з населенням менше 10 тисяч осіб - Чоп (8,9 тисяч), Ржищів (7,5 тисяч) та Моршин (5,9 тисяч).