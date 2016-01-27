Рада віднесла Біляївку Одеської області до міст обласного значення

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект постанови №2278а проголосував 241 народний депутат з 330 зареєстрованих у сесійній залі.

Біляївка - районний центр Одеської області, розташований в дельті Дністра біля державного кордону з Молдовою.

За даними на початок 2015 року, в самому місті проживало 11,9 тисяч осіб. Ще близько 1,5 тисячі жителів - у Майорській сільраді, включеній тепер до складу Біляївської об'єднаної територіальної громади.

"Місто Біляївка має величезні туристичні ресурси у сфері екологічного (зеленого) туризму", - йдеться в пояснювальній записці.

У комітеті Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, що рекомендував прийняти постанову, вважаюь, що віднесення Біляївки до категорії міст обласного значення дозволить збільшити обсяги надходжень до міського бюджету для прийняття заходів з розширення наявних туристичних ресурсів міста та розвитку туристичної індустрії.