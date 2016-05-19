У Дніпропетровській облраді сподіваються на переголосування ВР, якщо нова назва міста не приживеться

"Оскільки парламент місто перейменував, а область ні, то певний час у нас місто буде Дніпро, а область - Дніпропетровська. Самі місцеві жителі дуже обережно ставляться до питання перейменування, можна навіть сказати, що часто висловлюються проти цього. Але вважаю, що бувають такі питання, де треба ухвалювати вольові рішення. Тому особисто ставлюся до перейменування міста спокійно. Адже у нас є час придивитися до цієї нової назви. Якщо вона принципово не підійде, то, думаю, що Верховна Рада зможе переголосувати", - заявив Олійник, передає сайт партії "Відродження".

Депутат зазначив, що місцева влада поки не підраховувала у скільки їй обійдеться перейменування міста, але з попереднього досвіду перейменування вулиць стало зрозуміло, що це не так складно і проблематично, як видається на перший погляд.

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"Так само казали, що неможливо буде перейменувати і вулицю Леніна, бо дуже дорого. Але благополучно перейменували і зараз йде процес переоформлення документів. Не призвело це ні до якого колапсу, люди зараз пишуть на всіх документах нові назви вулиць, а в дужках - старі. Так всім все зрозуміло", - зазначив Олійник.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Верховна Рада України перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро.