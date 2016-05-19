Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро

Як передає кореспондент УНІАН, постанову (№3864) (автор - нардеп від УКРОПу Андрій Денисенко) про перейменування міста підтримали 247 народних депутатів із 344, зареєстрованих у сесійній залі.

Постанова набуває чинності з дати її прийняття.

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Як зазначається у пояснювальній записці, свою теперішню назву Дніпропетровськ у 1926 році отримав за назвою ріки та на честь партійного, більшовицького і радянського діяча, керівника революційного руху та голови ЦВК УРСР – Г.І. Петровського, який згодом став одним з ініціаторів організації Голодомору 1932-33 років.

"Назва несе у собі символіку комуністичного режиму і, згідно з законом, має бути змінена", - йдеться у пояснювальній записці.