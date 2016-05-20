Парубій вважає неприйнятним призначати дату виборів на Донбасі до повного виведення військ РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій заявив на міжнародній конференції "Україна-ЄС: перетворюючи виклики на можливості".

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"У нас є варіанти зробити усе можливе, щоб російські окупаційні війська залишили територію України", - сказав Парубій.

"Я вважаю неприйнятним взагалі допускати собі дату виборів, поки окупаційні російські війська є на нашій території", - сказав Парубій.

Голова парламенту зазначив, що іноземним дипломатам він завжди казав, що вибори можливі лише за умови повної безпеки громадян, дотримання свободи зібрань, свободи пересування і свободи слова.

"Ми не можемо технічно підходити до цього питання. А давайте призначимо дату, а давайте проведемо. Тоді це буде повна профанація, коли п'яні бойовики-маніяки будуть сидіти в кімнатках і заповнювати якісь бюлетені під п'яний регіт, і представляти світу, що це, мовляв, вибори відбулись", - заявив Парубій.