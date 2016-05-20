Парубій вважає неприйнятним призначати дату виборів на Донбасі до повного виведення військ РФ
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій вважає неприйнятним призначати дату виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу, доки не відбудеться повне виведення російських військ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Парубій заявив на міжнародній конференції "Україна-ЄС: перетворюючи виклики на можливості".
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"У нас є варіанти зробити усе можливе, щоб російські окупаційні війська залишили територію України", - сказав Парубій.
"Я вважаю неприйнятним взагалі допускати собі дату виборів, поки окупаційні російські війська є на нашій території", - сказав Парубій.
Голова парламенту зазначив, що іноземним дипломатам він завжди казав, що вибори можливі лише за умови повної безпеки громадян, дотримання свободи зібрань, свободи пересування і свободи слова.
"Ми не можемо технічно підходити до цього питання. А давайте призначимо дату, а давайте проведемо. Тоді це буде повна профанація, коли п'яні бойовики-маніяки будуть сидіти в кімнатках і заповнювати якісь бюлетені під п'яний регіт, і представляти світу, що це, мовляв, вибори відбулись", - заявив Парубій.