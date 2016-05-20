В зоні АТО за добу один військовий загинув і 7 поранені, з них 3 через бойові дії
За минулу добу в зоні АТО внаслідок необережного поводження з вибуховими пристроями загинув один військовослужбовець, ще четверо зазнали поранень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
За словами Лисенка, це сталось у Костянтинівському районі Донецької області.
«Один військовослужбовець загинув і четверо отримали поранення внаслідок необережного поводження з вибуховими пристроями. Це сталось у Костянтинівському районі Донецької області», - сказав він.
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У той же час внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак троє бійців зазнали поранень.
«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Троє воїнів отримали поранення», - сказав Лисенко.