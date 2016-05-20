Німеччина проти відновлення формату G8 із залученням Росії - ЗМІ

Як передає Deutsche Welle, у відомстві федерального канцлера Анґели Меркель виключають можливість реанімації "Великої вісімки".

"Повернення до формату G8 - зараз узагалі не тема", - заявив один із радників канцлера.

Видання нагадує, що наступного тижня Меркель вирушає до Японії, де 26-27 травня відбудеться черговий саміт "Великої сімки" (G7).

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У відомстві федерального канцлера пояснили, що Росія не повернеться до клубу лідерів провідних країн світу доти, доки не буде усунено причини її виключення.

У Меркель нагадують, що російського президента перестали запрошувати на ці зустрічі "у відповідь на анексію Криму та агресію на Донбасі".

Українсько-російський конфлікт стане однією із тем переговорів у рамках G7. За даними видання, учасники саміту підтвердять незмінність своєї позиції, яка полягає в тому, що санкції ЄС та США щодо Росії можуть бути скасовані лише в разі повної реалізації Мінських домовленостей.

Особлива увага при цьому у Берліні відводиться не лише дотриманню режиму припинення вогню, відведенню військ та озброєнь від лінії зіткнення, але й початку політичного процесу врегулювання ситуації.

Зокрема, йдеться про підготовку до виборів на підконтрольних бойовикам територіях, які, як вважають у Берліні, неодмінно мають бути проведені за стандартами ОБСЄ та у відповідності з українським законом. У виданні підкреслили, що цей закон, попри тиск Берліна на Київ, досі не прийнято Верховною Радою.

Узгоджена позиція учасників "Великої сімки" стосовно шляхів урегулювання конфлікту між Росією та Україною буде викладена в одному із пунктів підсумкового комюніке саміту в Японії. Про санкції у цьому документі, скоріш за все, не йтиметься. Рішення про їх продовження і в США, і в ЄС мають прийняти лише в червні.

У відомстві федерального канцлера, однак, вважають, що учасники зустрічі у неформальній обстановці обміняються думками щодо цього. Джерела видання підкреслюють, що рішення про санкції приймаються після тісних консультацій між Брюсселем та Вашингтоном.