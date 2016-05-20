Українські депутати відвідають Францію перед дебатами у Сенаті щодо скасування санкцій проти РФ - Геращенко

Про це в соціальній мережі Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, уповноважений президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

Як зазначила перший заступник голови ВРУ, вона разом з народним депутатом Олексієм Гончаренком, співголовою українсько-французької міжпарламентської групи друзів, зустрілася з членом Сенату Франції Жан-Ів Леконтом.

"8 червня в Сенаті Французької Республіки пройдуть дебати щодо резолюції щодо скасування санкцій проти Російської Федерації, які пропонують зняти прокремлівські французькі депутати", - розповіла Геращенко.

Вона зазначила, що на зустрічі мова йшла про санкції, виконання Мінських угод та безвізовий режим.

"Французький сенатор повторив нам меседжі про вибори на Донбасі в контексті важливість децентралізації... Запропонувала шановному пану Леконту приїхати спостерігачем на такі вибори і запитала, хто з європейських політиків готовий ще приїхати спостерігачем на окуповані території, коли там знаходяться десятки тисяч озброєних людей, коли ці міста й містечка (наповнені) російським зброєю", - повідомила перший заступник голови ВРУ.

У зв'язку з цим вона зазначила, що парламент України підтримує децентралізацію в окремих районах Донбасу, але після демілітаризації.

"За вибори, але проти фарсу від бойовиків під назвою "вибори". Тому вибори можуть відбутися тільки після встановлення стійкого режиму тиші, роззброєння, виведення іноземних військ, за стандартами ОБСЄ та українського законодавства", - заявила Геращенко.

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Вона повідомила, що у неї склалося враження, що європейські політики, в глибині душі все розуміють, але для України це не привід опускати руки.

"Працюємо, роз'яснюємо нашу позицію, наводимо фактаж невиконання з боку РФ - країни, що окупувала частину української території, Мінських угод", - сказала Геращенко.

Під час зустрічі французькому парламентарію українські депутати нагадали про порушення прав людини на окупованому Донбасі і в Криму, про знущання над кримськими татарами. Українські депутати висловили рішучий протест фактами порушень міжнародного права і відвідування деякими французькими проросійськими політиками окупованого Криму.

"На наступному тижні вже українські депутати відвідають Париж для зустрічей із французькими колегами, аби донести правду і розбивати міфи російської пропаганди", - заявила Геращенко.