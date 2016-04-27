Рівень свободи ЗМІ у світі рекордно впав, Росія стала новатором держпропаганди - Freedom House

Про це йдеться у щорічній доповіді організації, повідомляє Радіо Свобода.

Як зауважують спостерігачі, обмеження діяльності журналістів спричинене тиском політичних, кримінальних та терористичних елементів. "Сили проти свободи преси були найбільш потужними на Близькому Сході та в Туреччині, де уряди і групи бойовиків тиснули на журналістів і ЗМІ з тим, щоб ті пристали на їхній бік, створюючи умови "з нами чи проти нас", - йдеться у доповіді "Свобода преси 2016".

Зазначається, що місцем, де найбільше гинули торік журналісти, є Сирія. Там зафіксовано щонайменше 14 смертей медійників, і ще три сирійських журналісти були убиті в Туреччині, ймовірно, бойовиками угруповання "Ісламська держава".

Спостерігачі вказують на небезпеку роботи журналістів у Туреччині через дії уряду країни, виділяючи окремо позицію президента Реджепа Таїпа Ердогана через "переслідування журналістів, блогерів і користувачів соціальних медіа".

Водночас Росію у документі називають "новатором сучасної державної пропаганди". Російська влада посилила контроль за приватною інформацією і активізувала зусилля з маніпуляції ЗМІ у "геополітично значущих" питаннях щодо політики з сусідніми державами - Україною, Молдовою, країнами Балтії та Центральної Азії.

Особливий вплив російська влада чинить передусім з "політичних мотивів" на сектор новини, заявила аналітик Freedom House Елен Агекян. "Особливо глобальний характер це має за останні кілька років через контрольоване Росією інформагенство Sputnik, яке транслюється в багатьох країнах, а також через регулярні національні російськомовні компанії, що мають свої аудиторії в сусідніх країнах з російськими меншинами", - додала експерт.

У доповіді також йдеться про "переорієнтування дезінформаційної машини" з України на "новий подвиг Путіна за кордоном" - операцію в Сирії. Спостерігачі також вказують, що влада Росії постійно чинить тиск на інтернет-журналістику і блогерів.

Крім того, експерти оцінили ситуацію зі свободою ЗМІ в 199 країнах і територіях, оцінюючи кожну за шкалою від 0 до 100. Залежно від числа і визначається статус "вільних", "частково вільних" чи "абсолютно невільних" територій для преси.

Так, згідно з оцінками Freedom House, одними з найгірших країн і територій в контексті свободи преси є Білорусь - 192 позиція, окупований Росією український Крим – 195, Іран – 190, водночас Узбекистан (197) та Туркменістан (198) перебувають на рівні, вищому хіба що за Північну Корею.

"У деяких країнах Центральної Азії, таких як Туркменістан, з року в рік все практично без змін. У інших країнах, як-от Таджикистан, ми бачили багато репресій щодо свободи вираження думок, пов'язаних з розгоном ісламських політичних партій", - зазначила Агекян.

Порушення свободи слова Freedom House відзначає "не лише в репресивних суспільствах, але й у Європі", виокремлюючи в Польщу, Сербію та інші країни, що "прагнули встановити більший контроль над національними засобами масової інформації".

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Через міграційну кризу серед порушників свободи ЗМІ називають і Угорщину, де поліція напала на кількох іноземних журналістів, що висвітлювали сутички між поліцією і мігрантами.

Так, у список країн, де за минулий рік суттєво погіршилась ситуація зі свободою преси, потрапили Сербія, яку визначили "частково вільною країною", та Македонія як "невільна" для преси держава. Спостерігачі заявляють, що у Сербії деякі журналісти зазнають фізичних нападів. Напади і погрози вбивства мають місце і в Македонії та Боснії - там є чимало порушень щодо діяльності журналістів-розслідувачів. "Регіон загалом дає нам досить багато причин для занепокоєння, оскільки, як видається, його старі проблеми зберігаються", - йдеться у звіті.

Певне занепокоєння щодо насильства по відношенню до журналістів за минулий рік викликала у Freedom House також Хорватія і Чорногорія, чого раніше не було, зауважили в організації.