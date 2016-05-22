Луценко: жодної готової справи проти чиновників Януковича для передачі у суд наразі немає

Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю телеканалу ICTV, передає Українська правда.

"Є погана новина: жодної справи, яку я можу з чистим серцем зараз підписати і відправити на зняття недоторканості у Верховну Раду або до колишніх високопосадовців - у суд - немає. Готових справ - немає. З іншого боку - гарна новина: матеріалів багато", - зазначив Луценко.

Готових справ проти колишніх чиновників режиму екс-президента Віктора Януковича, які, за твердженням деяких депутатів, начебто вже лежать на столі у Луценка, також немає, йдеться у сюжеті.

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При цьому Луценко повідомив, що досі "клієнтом" ГПУ є нинішній спікер ВР Андрій Парубій, проти якого було відкрито провадження за фактом сутичок у залі Верховної Ради під час голосування за "харківські угоди" (2010 рік) через те, що він кинув димову шашку у сесійному залі.

На питання, що робити тепер з подібного роду справами Луценко заявив: "Справи проти усіх жертв політичних і бізнес-мотивованих репресій треба закрити".

За словами генпрокурора, саботажу з боку прокурорів наразі немає, і із звільненням своїх заступників і слідчих поспішати він не буде: "Даю усім 100 днів на завершення справ".

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко проінформував про зміни в структурі Генеральної прокуратури і розслідуванні справ Майдану і злочинів часів екс-президента Віктора Януковича.