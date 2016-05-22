Луценко повідомив про зміни в структурі ГПУ щодо розслідування справ Майдану

Про це Луценко повідомив увечері 21 травня на своїй сторінці у Facebook.

"Ліквідовую управління, яке допитували слідчих та оперів, що ведуть справи Майдану. Через взаємне протистояння Управління спецрозслідувань Горбатюка виводжу з- під компетенції заст Генпрокурора Столярчука. Тепер він звітується напряму Генпрокурору", - написа Луценко.

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Крім того він повідомив про передачу Сергію Горбатюку додаткові функції процесуального керівництва.

Також він повідомив, що передав першому заступнику головного військового прокурора Володимиру Жербицькому справи економічних злочинів владного організованого злочинного угруповання часів Януковича.