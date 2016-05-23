Аваков анонсував запуск нових проектів в реформі МВС

04:09, 23 травня 2016
Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков проінформував про запуск найближчим часом нових проектів в реформі МВС.

Аваков / УНІАН

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Запускаємо кілька нових проектів (кроків) реформи МВС - в тому числі створення системи справжньоі оновлених Сервісних центрів МВС по всій країні, завершення формування спецпідрозділу КОРД (Корпус оперативно-раптового дії - ред.), Створення нової системи дільничних інспекторів, реформа кримінального блоку" , - йдеться в повідомленні.

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Він також зазначив, що 30 травня відбудеться запуск патрульної поліції в Маріуполі.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова МВС зазначив, що протягом місяця буде оголошено повторний конкурс кандидатів до патрульної поліції. Міністр відзначив недобір до лав патрульної поліції через жорсткий відбір кандидатів.

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