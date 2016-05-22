В лавах патрульної поліції недобір через жорсткий відбір кандидатів - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про недобір до лав патрульної поліції через жорсткий відбір кандидатів.

Як повідомляє Департамент комунікації МВС України, про це міністр сказав сьогодні під час церемонії запуску патрульної поліції в Сіверськодонецьку, Лисичанську та Рубіжному.

За його словами, недобір є в кожному місті – від Києва до Одеси, від Львова до Харкова. Причиною недобору стали високі стандарти і вимоги до кандидатів у патрульні.

"Навіть там, де у нас був конкурс 1 до 20, ми дуже високо підняли стандарти. І це працює, адже відтік поліцейських за цей час дуже низький. І це дуже правильно. Ми хочемо тримати якість", – зазначив Аваков.

Він додав, що протягом місяця буде оголошено повторний конкурс, який буде відповідати заявленим високим стандартам і вимогам, проте допоможе вибрати сильних і якісних кандидатів у патрульну поліцію.

"Мене часто запитують: коли закінчиться ця довга реформа МВС? Я відповім: тоді, коли ці молоді поліцейські пройдуть свій шлях і почнуть займати відповідальні посади. Ось тоді ця реформа завершиться", – сказав Аваков.

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За інформацією міністра, оприлюдненою у Facebоok, патрульна поліція вже працює в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Ужгороді, Мукачеві, Миколаєві, Луцьку, Хмельницькому, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Херсоні, Вінниці, Чернігові, Кременчуці, Черкасах, Полтаві, Тернополі, Житомирі, Борисполі та в аеропорту "Бориспіль", Чернігові, Чернівцях, Рівному, Запоріжжі, Кіровограді, Сумах, Краматорську та Слов'янську, Кривому Розі, Лисичанську-Сєверодонецьку-Рубіжному.

30 травня відбудеться запуск патрульної поліції в Маріуполі.