Філатов звернувся до мешканців Дніпропетровська щодо перейменування міста

Про це він заявив у зверненні до земляків 23 травня.

"Як міський голова я гарантую, що зроблю все можливе й неможливе, щоб кожен з вас мав максимально комфортні умови в процесі перейменування, щоб жодна копійка ваших коштів не була витрачена на оплату чужих політичних експериментів. Запевняю вас, що космічні суми з міського бюджету на перейменування не потрібні", – сказав міський голова.

Борис Філатов зазначив, що паспорти, посвідчення, документи на право власності та спадщину, договори купівлі-продажу нерухомості та інші подібні документи залишатимуться дійсними і після перейменування міста.

Читайте такожУ Дніпропетровській облраді сподіваються на переголосування ВР, якщо нова назва міста не приживеться

Очільник Дніпропетровська закликав політиків з усіх політичних таборів "не здіймати галасу" та не спекулювати на темі зміни назви міста. За його словами, міська влада разом з правоохоронцями припинятиме будь-які спроби дестабілізації ситуації.

Борис Філатов також наголосив, що Дніпропетровська міська рада минулого скликання могла вирішити питання з назвою міста так, як хотіли його мешканці, але не зробила цього і питання перейшло до компетенції Верховної Ради. За словами мера, він неодноразово повідомляв керівництво парламенту про те, що більшість мешканців Дніпропетровська проти перейменування, а питання про зміну назви є суперечливим та несвоєчасним. Однак парламент все-таки ухвалив постанову про перейменування.

"Єдине, що може зробити міський голова в такій ситуації, – це звернутися до голови Верховної Ради з проханням не підписувати ухвалену постанову. І я такий крок здійснив", – сказав Борис Філатов.